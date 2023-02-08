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Edirne'de kadınlar deprem bölgesine gönderilmek üzere kıyafet dikiyor

Edirne'de düzenlenen kurslarda kadınlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenlere destek amacıyla kıyafet hazırlıyor.

Gökhan Zobar   | 08.02.2023
Edirne'de kadınlar deprem bölgesine gönderilmek üzere kıyafet dikiyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kurslar ve Edirne Belediyesine bağlı kadın evlerinde giyim kursuna katılan kadınlar, usta öğreticileri eşliğinde depremzedeleri soğuk havadan koruyacak pijama, bere, eşofman ve polar battaniye gibi malzemeler dikmeye başladı.

Usta öğretici Süheyla Şora Demiran, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlar için kıyafet diktiklerini söyledi.

Kalplerinin deprem bölgesindeki vatandaşlarla attığını belirten Demiran, "Biz bu afeti duyduktan sonra kursiyer arkadaşlarımızla çalışmaya başladık. Arkadaşlarımız hepsi gönüllü olarak çalışıyor. Önce evdeki kumaşları getirdiler, kursumuzdaki mevcut kumaşlarla kıyafet dikmeye başladık." dedi.

Çalışmalara esnafın da destek verdiğini ve el birliğiyle çalıştıklarını dile getiren Demiran, şunları kaydetti:

"Hepimiz birer anneyiz öncelikle. Bere, pijama, polar battaniye ne ihtiyaç olacaksa dikiyoruz. Aramızda para topladık, artan parayla hijyen malzemesi alıyoruz. Sağ olsun kumaş toptancısı arkadaşımız hibe kumaş verdi. Esnafımız öğlen yemeği getirdi. Hepimiz tek yürek olup, elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz. Kumaş hibelerine açığız. Halk Eğitim Merkezi olarak tüm kurslarımızda çalışıyoruz. Giyim kurslarının yanında diğer kurslardan da arkadaşlar geliyor. Herkes işin ucundan tutuyor."

Kursiyer Neshan Akça ise depremin ardından hemen harekete geçtiklerini ve gönüllülük esasıyla çalıştıklarını ifade etti.

Akça, "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oradakilere bir destek vermenin manevi hissisiyle moralimizi yüksek tutmaya ve kıyafet dikmeye çalışıyoruz. Aramızda para toplayıp ihtiyaç malzemesi alıp destek oluyoruz." diye konuştu.

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