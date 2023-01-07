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Edirne'de geçen yıl 1263 terör örgütü mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de geçen yıl, güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar sonucu, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1263 terör örgütü mensubu yakalandı.

Salih Baran   | 07.01.2023
Edirne'de geçen yıl 1263 terör örgütü mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne

Alınan bilgiye göre, 54. ve 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlıklarına bağlı "hudut kartalları" olarak da adlandırılan sınır birlikleri, jandarma ve emniyet güçleri, terör örgütlerinin önüne geçen yıl da set oldu.

Askeri birlikler ve kolluk, geçen yıl, 939'u FETÖ, 289'u terör örgütü PKK ve 35'i de diğer terör örgütlerine mensup olmak üzere 1263 kişiyi Yunanistan'a kaçarken yakaladı.

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