Dolar
27.55
Euro
28.98
Altın
1,823.64
ETH/USDT
1,637.80
BTC/USDT
27,686.00
BIST 100
8,388.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Edirne'de DSİ, kanalda balık ölümleriyle ilgili inceleme yaptı

Edirne'de sulama kanalında oksijensiz kalan çok sayıda balık öldü.

Gökhan Balcı  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Edirne'de DSİ, kanalda balık ölümleriyle ilgili inceleme yaptı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Abdurrahman Mahallesi Sulama Kooperatifince kullanılan sulama kanalının terfi havuzundaki balıkların yüzeyde hareketsiz durduğunu görenler, durumu DSİ. 111. Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bazı vatandaşların balıkların yemesi için havuza ekmek attıkları görüldü.

Havuza gelerek inceleme yapan yetkililer, ölen balıkların temizlenmesi için sulama kanalını işleten kooperatife talimat verdi.

Yetkililer, Meriç Nehri'nden pompayla çekilen suyla kanala ulaşan balıkların, su seviyesinin düşmesiyle terfi havuzunda toplandıklarını, su akışının durmasıyla da oksijensiz kalarak öldüklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman yangınlarıyla mücadelede "küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması" önerisi
Beypazarı'nda kömür madeninde çökme sonucu oluşan hava basıncından dolayı 15 işçi hafif yaralandı
Edirne'de DSİ, kanalda balık ölümleriyle ilgili inceleme yaptı
Esenboğa Havalimanı'nda "kimyasal madde" tatbikatı
Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin adalet bakanlarıyla görüştü

Benzer haberler

Edirne'de DSİ, kanalda balık ölümleriyle ilgili inceleme yaptı

Edirne'de DSİ, kanalda balık ölümleriyle ilgili inceleme yaptı

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu

Trabzon'daki tezgahlarda balık çeşitleri arttı

Zonguldak'ta deniz suyunun sıcaklığı balık miktar ve fiyatını olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta deniz suyunun sıcaklığı balık miktar ve fiyatını olumsuz etkiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet