Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale ediyor.
Edirne
Ömeroba köyü ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye Edirne ve Kırklareli'nden itfaiye, orman işletme ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.