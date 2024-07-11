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Gündem

Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale ediyor.

Özgün Tiran, Cihan Demirci  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Edirne

Ömeroba köyü ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye Edirne ve Kırklareli'nden itfaiye, orman işletme ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

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