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Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zifti temizleme çalışmaları tamamlandı

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zifti temizleme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Gökhan Balcı   | 15.04.2022
Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zifti temizleme çalışmaları tamamlandı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Öztürk, ziftin yayıldığı bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta çarşamba günü gerçekleşen olaya Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli başta olmak üzere ekiplerin hızla müdahale ettiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatları, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in koordinasyonunda ziftin kaldırılma çalışmalarına hızla başlandığını aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Malzeme, asfalt yolda kullanılan, hızlı bir şekilde sertleşen bir malzeme olmasından dolayı yayıldığı ilk andan itibaren sertleşmeye başlamıştır. Dolayısıyla kısa ve dar bir alanda yayılım göstermiştir. Yaklaşık 5,5 dönümlük bir ekili alana sirayet ettiği görülmüştür. Bugün itibarıyla gördüğünüz gibi alandan, araziden ve dereden malzeme kaldırıldı. Firma yetkilileri tarafından arazinin rehabilitasyon çalışmaları yapılacaktır."

Öztürk, başlatılan idari sürecin devam ettiğini, ziftten alınan ve TÜBİTAK'a gönderilen numunenin sonuçlarının henüz gelmediğini kaydetti.

Firmanın faaliyeti durduruldu

Edirne'de 6 Nisan Çarşamba günü asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplanmıştı.

Havuzdan sızmaya başladığı anlarda hava ve toprağın sıcaklığının düşük olması nedeniyle mika şeklinde donarak akması belli bir noktada duran yaklaşık 1500 ton zift, yarısı ekili alana bir hat şeklinde yayılmıştı.

Firmanın ÇED raporu olmadan faaliyette bulunduğu belirlenmiş, toplanan ziftten alınan numune TÜBİTAK'a gönderilmişti.

Firmanın faaliyeti durdurulmuştu.

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