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Edirne'de 5 liraya düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Edirne'de geçen haftalarda kilosu 40 liradan satılan hamsinin fiyatı 5 liraya düşünce, kasalarca balık kısa sürede tükendi.

Hakan Mehmet Şahin   | 04.11.2021
Edirne'de 5 liraya düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi Fotoğraf: Cihan Demirci / AA

Edirne

Balıkpazarı Caddesi'ndeki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilosunun 5 liraya düştüğünü duyan vatandaşlar, tezgahların önünde yoğunluk oluşturdu. Kasa kasa alınan hamsiler kısa sürede tükendi.

Balıkçı Hamza Köksoy, AA muhabirine, hamsinin kilosunun 5 liraya düşürmesiyle birlikte vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Sadece Edirne'deki vatandaşların değil Bulgaristan'dan gelen misafirlerinde kilolarca hamsi aldığını anlatan Köksoy, "Geçen hafta 35-40 liradan hamsi sattık. Bu hafta 5 lira oldu. Vatandaşlar kasa kasa hamsi alma fırsatı buldu." dedi.

Bulgaristan'dan gelen Berkan Vatansever ise fiyatların Bulgaristan'a göre çok ucuz olduğunu belirterek, "Ben 20-30 kilo aldım. Konserve yapacağım. Derin dondurucuya atacağım. İnşallah fiyatlar hep böyle olur." diye konuştu.

Vatandaşlar da hamsinin fiyatının herkesin alabileceği bir seviyeye indiğini dile getirdi.


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