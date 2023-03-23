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Edirne sınırında 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD mensubu 20 kişi yakalandı

Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD mensubu 20 kişinin Edirne sınırında yakalandığı bildirildi.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Edirne sınırında 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD mensubu 20 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "FETÖ ve PKK bir arada. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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Edirne sınırında 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD mensubu 20 kişi yakalandı
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