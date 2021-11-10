Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Edirne merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Edirne
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında doktor, komiser, akademisyen, gelir uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların da bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edirne, Ankara, İstanbul, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Hatay, Kırşehir, Karabük de başlattığı operasyon sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.