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Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Edirne merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Hakan Mehmet Şahin   | 10.11.2021
Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Edirne

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında doktor, komiser, akademisyen, gelir uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların da bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edirne, Ankara, İstanbul, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Hatay, Kırşehir, Karabük de başlattığı operasyon sürüyor.

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