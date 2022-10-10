Dolar
18.58
Euro
18.02
Altın
1,674.86
ETH/USDT
1,312.10
BTC/USDT
19,314.00
BIST 100
3,589.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya tarafından Kiev’e fırlatılan roketlerden birinin düştüğü Taras Shevchenko Park’tan yayındayız Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Gündem

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Her mevsim eşsiz doğasıyla turist çeken Düzce'nin güzelliği, sonbaharın renkleriyle katmerlendi.

Ömer Ürer   | 10.10.2022
Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü Fotoğraf: Ömer Ürer - AA

Düzce

Aktaş, Samandere, Güzeldere ve Aydınpınar şelaleleri ile 150 çeşit göçmen kuşu misafir eden Efteni Kuş Cenneti'nde, sonbahar mevsiminin gelmesiyle görülen sarı ve kahverenginin tonları zenginleşti.

Bölgeyi ziyaret edenler, sonbahar renkleri içinde fotoğraf çektirdi.


Yüksek ağaçların bulunduğu bölgede yere dökülen sarı ve kahverengi yapraklar arasında gezinti yapan misafirler, doğada temiz hava almanın keyfini de çıkardı.

Konaklama imkanlarının da bulunduğu bölge, eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim arkamızda Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devletler Teşkilatı var
Binali Yıldırım, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nda konuştu: 21. yüzyıl Türkiye'nin yılı olacaktır
Türkiye'den Venezuela'ya sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Türkiye'nin "Yetenek Kapısı" uygulamasını 118 ülkeden 1 milyon 200 bin öğrenci kullanıyor

Benzer haberler

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Borçka Karagöl Tabiat Parkı 9 ayda yaklaşık 410 bin kişiyi ağırladı

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

İnşaat ustasının sahiplendiği köpek, yavru kediye de annelik yapıyor

İnşaat ustasının sahiplendiği köpek, yavru kediye de annelik yapıyor
Tanıştıkları rafting botunda dünyaevine girdiler

Tanıştıkları rafting botunda dünyaevine girdiler
Edirne'deki Karaağaç Yerleşkesi tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm destinasyonuna dönüştü

Edirne'deki Karaağaç Yerleşkesi tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm destinasyonuna dönüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet