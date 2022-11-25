Düzce'deki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırılıyor
Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırılmaya başlandı.
Düzce
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Caddesi'nde depremde yıkılan iş yerinin enkazının kaldırılması için çalışma başlattı.
İş yeri dar sokakta olduğu için küçük iş makineleriyle bölgeye gelen ekipler, enkazdan çıkan molozları ana caddeye taşıyarak kamyonlara yüklüyor.
Çalışmanın gün içinde bitirilmesi planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.