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Düzce'de sağanak taşkına neden oldu

Düzce'de sağanak kent merkezi, Kaynaşlı, Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerindeki dere yataklarında taşkına neden oldu.

Ömer Ürer  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Düzce'de sağanak taşkına neden oldu

Düzce

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kuvvetli yağışın ardından Akçakoca ilçesinde Kalkın, Nazımbey, Hasançavuş ve Esmahanım; Cumayeri ilçesinde Taşlık, Dokuzdeğirmen; Gölyaka ilçesinde Yazlık ve Yeşilova; Gümüşova ilçesinde Derköy, Elmacık ve Yıldıztepe; Kaynaşlı ilçesinde Doğanlı ile merkeze bağlı Üçköprü köylerinde dereler taştı.

Taşkın nedeniyle köylerdeki evlerin bahçelerini ve giriş katlarını su bastı, sokak ve yollar sular altına kaldı, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı köprüler geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Bu arada Düzce Valisi Cevdet Atay, dün su baskını yaşanan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde incelemelerde bulundu.

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