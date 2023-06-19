Düzce'de sağanak sonrası dere taştı, köy yolu kapandı
Düzce'de sağanak kent merkezi, Kaynaşlı, Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerindeki dere yataklarında taşkına neden oldu. Yığılca ilçesindeki derenin taşması nedeniyle de bazı köylere ulaşımın sağlandığı yol tedbiren trafiğe kapatıldı.
Düzce
Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kuvvetli yağışın ardından Akçakoca ilçesinde Kalkın, Nazımbey, Hasançavuş ve Esmahanım; Cumayeri ilçesinde Taşlık, Dokuzdeğirmen; Gölyaka ilçesinde Yazlık ve Yeşilova; Gümüşova ilçesinde Derköy, Elmacık ve Yıldıztepe; Kaynaşlı ilçesinde Doğanlı ile merkeze bağlı Üçköprü köylerinde dereler taştı.
Taşkın nedeniyle köylerdeki evlerin bahçelerini ve giriş katlarını su bastı, sokak ve yollar sular altına kaldı, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı köprüler geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
Bu arada Düzce Valisi Cevdet Atay, dün su baskını yaşanan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde incelemelerde bulundu.
Köy yolu kapandı
Kentte kuvvetli yağışın ardından Karakaş, Yoğunpelit, Mengen ve Yaylatepe köylerine ulaşım sağlayan Hocaköy-Karakaş sapağında bulunan menfez, taşkın nedeniyle hasar gördü.
Yığılca ilçesi Karakaş köyü sapağında bulunan derenin taşması sonucu bir kısmı hasar gören yol trafiğe kapatıldı.
İlçe Özel İdare ekiplerince yolda güvenlik tedbirleri alındı.
Yığılca Kaymakamlığından yapılan duyuruda, söz konusu bölgede vatandaşların tedbirli olması istendi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Karakaş-Mengen-Yoğunpelit-Mengen-Yaylayepe köylerimizi birbirine bağlayan grup yolu aşırı yağışlar nedeniyle menfezin tıkanması sonucu kapalı olduğundan trafik vatandaşlarımızın güvenliği açısından Çiftlik köyü Yeni yoluna yönlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Dere yatağına yakın olan ev ve köylerde tahliye kararı alındı
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada da bölgede ve kentte yoğun yağış nedeniyle bir takım tedbirlerin alındığını belirtti.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz için verilen turuncu uyarı gereğince; Dere yatakları ve tehlike arz eden yerlerde kalan vatandaşlarımız Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız koordinesinde, yağış tehlikesi geçene kadar tedbiren tahliye edilecektir. Vatandaşlarımız sosyal tesislerimizde misafir edilecektir."
Öte yandan, Düzce Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, bölgede aşırı yağış beklendiğinden tedbirler alındığını vurgulayarak, "İlçe Kaymakamlarımıza, jandarma ve kolluk görevlilerine dere yataklarında tehlike arz eden ikametlerde yaşayan vatandaşların tahliyesi konusunda talimat verildi. Vatandaşlarımızın kendi can güvenliği için alınan tedbirlere uyulmasını rica ediyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.