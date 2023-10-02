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Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı.

Soner Şen  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı Fotoğraf: Soner Şen/AA

Düzce

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı ilçesi Akçakoca'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na demirledi.

Günlük yaşamın da olumsuz etkilendiği ilçede dalga boyu 5 metreyi buldu.

Sağanak ve kuvvetli rüzgarın ilçede 2 gün daha etkisini göstermesi bekleniyor.

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