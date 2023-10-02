Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı.
Düzce
Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı ilçesi Akçakoca'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na demirledi.
Günlük yaşamın da olumsuz etkilendiği ilçede dalga boyu 5 metreyi buldu.
Sağanak ve kuvvetli rüzgarın ilçede 2 gün daha etkisini göstermesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.