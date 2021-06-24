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Düzce'de Kovid-19'un Delta varyantı görülen vakaların İstanbul kaynaklı olduğu belirlendi

Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz, kentte görülen Kovid-19 Delta varyantı 18 vakaya ilişkin, "Düzce'ye İstanbul üzerinden ilk etapta vaka geldi. Bir aileye geldikten sonra yayılmasıyla birlikte birkaç ailede takibimiz devam ediyor." dedi.

Cem Ali Kuş   | 24.06.2021
Düzce'de Kovid-19'un Delta varyantı görülen vakaların İstanbul kaynaklı olduğu belirlendi

Düzce

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Delta varyantı ile ilgili verdiği verilerde Düzce'nin en fazla vakanın görüldüğü ikinci il olduğunu anımsattı.

Delta varyantının İstanbul üzerinden bir aileye geldiğini ifade eden Yılmaz, "Düzce'ye İstanbul üzerinden ilk etapta vaka geldi. Bir aileye geldikten sonra yayılmasıyla birlikte birkaç ailede takibimiz devam ediyor. Şu anda herhangi bir endişe edecek durum yok. Aşılarımız oldukça etkili, aşı süreci onaylanan vatandaşlarımızı da aşı yaptırmaya bekliyoruz." diye konuştu.

Şu ana kadar kentte görülen 18 vakadan 10'nun tedavisinin sürdüğünü belirten Yılmaz, 8 hastanın ise iyileştiğini, takiplerinin sıkı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Delta varyantı görülen hastalar ve ailelerinin 14 gün karantinada kalacaklarını ifade eden Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Birkaç gündür bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda aktif olarak 10 tane vakamız var. Diğer vakalarımız karantina süreçlerini tamamlayarak tedavilerini şifa ile tamamladı. Delta vakası olan vatandaşlarımızın takibini arkadaşlarımız günlük olarak yapıyor. Bu vakaların çevresindeki temaslıların karantina süreçleri devam ediyor. Bununla ilgili hem kolluk kuvvetleri hem de bizim kendi personelimiz sıkı bir şekilde konunun üzerinde duruyor. 14 günlük karantinadan sonra pozitif veya negatif sonuçlara göre süreç tamamlanacak veya devam edecek."

Sağlık personelinin ve kolluk kuvvetlerinin önlemlerini sıkı şekilde aldığını vurgulayan Yılmaz, çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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