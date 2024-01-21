Dolar
30.20
Euro
32.99
Altın
2,029.40
ETH/USDT
2,472.00
BTC/USDT
41,744.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

Düzce'de, yüksek kesimlerde kar yağışı, sahil şeridinde ise kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Göksel Cüneyt İğde  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

Düzce

Kentin yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyünde 9 hektar ormanlık alan içerisinde yer alan Çamlıpınar Göleti çevresinde, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Beyaza bürünen gölet ve çevresindeki çam ağaçları, güzel manzaralar oluşturdu.

Gölyaka ilçesinde de Güzeldere ve Yunusefendi köyleri ile Kardüz Yaylası da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde ise kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Dalga boyunun 5 metreye ulaştığı ilçede, balıkçılar denize açılamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı

Benzer haberler

Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

Edirne'de kar buğday üreticilerini sevindirdi

Edirne'de kar buğday üreticilerini sevindirdi
Kastamonu'da ormanlar beyaz örtüyle kaplandı

Kastamonu'da ormanlar beyaz örtüyle kaplandı
Trakya'da etkisini yitiren kar güzel manzaralar oluşturdu

Trakya'da etkisini yitiren kar güzel manzaralar oluşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet