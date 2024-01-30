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Düzce'de heyelan nedeniyle 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Düzce'nin Beyköy beldesinde 6 yerleşim birimine ulaşımın sağlandığı yolda heyelan meydana geldi.

Göksel Cüneyt İğde, Ömer Ürer  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Düzce'de heyelan nedeniyle 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanamıyor Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

İl merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldenin Çınardüzü mevkisinde toprak kayması sonucu 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanan köy grup yolu kapandı.

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun yaklaşık 200 metrelik kısmını tamamen kapladı, ağaçları devirdi ve elektrik direklerine zarar verdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin güvenliği sağlamasının ardından İl Özel İdare personeli iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekipler, ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergahlar açıyor.

Bu arada, yamaçtaki toprak hareketliliği nedeniyle heyelan riskinin devam ettiği belirtildi.

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Düzce'de heyelan nedeniyle 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

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