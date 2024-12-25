Düzce'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kameralara yansıdı
Düzce'de sürücülerin fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Düzce
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden ambulans, Öztürkler Kavşağı mevkisinde trafiğin sıkışması nedeniyle sirenlerini açtı.
Bunun üzerine trafikteki diğer sürücüler, fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi. Söz konusu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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