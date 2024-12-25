Dolar
35.23
Euro
36.59
Altın
2,617.11
ETH/USDT
3,484.20
BTC/USDT
99,280.00
BIST 100
9,916.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Düzce'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kameralara yansıdı

Düzce'de sürücülerin fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ahmet Çelik  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Düzce'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kameralara yansıdı

Düzce

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden ambulans, Öztürkler Kavşağı mevkisinde trafiğin sıkışması nedeniyle sirenlerini açtı.

Bunun üzerine trafikteki diğer sürücüler, fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi. Söz konusu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İhtiyaç sahiplerinin gelinliği de nişan elbisesi de hayırseverlerden
Sertavul Geçidi kar nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı
Ardahan'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü
Düzce'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kameralara yansıdı
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

Benzer haberler

Düzce'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kameralara yansıdı

Düzce'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kameralara yansıdı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'ne plaka tanıma sistemi kuruluyor

Düzceli kaporta ustası, restore ettiği 1977 model otomobilini torunlarına saklıyor

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sis hakim oldu

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sis hakim oldu
Düzce Ovası sisle kaplandı

Düzce Ovası sisle kaplandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet