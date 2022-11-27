Düzce'de depremzedelerin çadır kentlerde konaklaması sürüyor
Düzce'de evleri hasar gören veya konutlarına girmeye korkan depremzedeler, afetin beşinci gününü de çadırlarda geçiriyor.
Düzce
Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine dönmek istemeyenler, AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalıyor.
Kapalı pazar yerindeki çadırlarda ekiplerce ihtiyaçları karşılanan vatandaşlara, Türk Kızılay tarafından yemek dağıtılıyor.
Depremzedelerin panik yaşamaması için gün içinde hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri, özellikle çocuklarla yakından ilgileniyor.
Bölgede görev yapan askeri personel, zaman zaman çadırlarda kalan çocukların oyunlarına katılarak onlara moral desteği veriyor.
Bu arada, kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, çadırda kalanlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kapalı pazar yeri ve Kültürpark'ta vatandaşları dinleyen Sarıeroğlu, onlarla bir süre sohbet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.