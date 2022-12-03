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Düzce'de çadır kentlerde kalan çocuklar futbol oynayarak moral depoladı

Düzce'de yaşanan deprem sonrası çadır kentlerde kalan çocuklara yönelik futbol etkinliği düzenlendi.

Cem Ali Kuş, Samet Kalyoncu   | 03.12.2022
Düzce'de çadır kentlerde kalan çocuklar futbol oynayarak moral depoladı Fotoğraf: Cem Ali Kuş / AA

Düzce

Kentte 23 Kasım'da 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından aileleriyle çadır kentlerde konaklayan çocuklara moral vermek için Gölyaka Spor Kulübü harekete geçti.

İlçe stadında düzenlenen etkinlikte, antrenörlerin gözetiminde futbol maçı yapan depremzede çocuklar, moral depoladı.

"Çocukların gülerek eve gitmesi bizi çok mutlu ediyor"

Antrenör Hüseyin Dikmen, gazetecilere, çocuklara moral vermek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin çocukların sosyalleşmesi için önemli olduğuna işaret eden Dikmen, "Depremden etkilendiler, korktular. Bu korkuları bir nebze yenmeleri, biraz daha sosyalleşmeleri için kulüp olarak bir aktivite yapalım istedik. Bu aktiviteyle çocuklarımız sosyalleşiyor. Mental ve psikolojik olarak rahatlıyorlar. Çocukların burada sosyalleşmesi, gülerek eve gitmesi bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Depremzede Musab Kalyoncu da depremin ardından arkadaşlarıyla buluşarak oyun oynadığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Efecan Ural ise arkadaşlarıyla eğlendiğini belirterek, "Bir anda deprem oldu, çok korktuk. Buraya geldik, eğlendik." dedi.


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