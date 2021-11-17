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Düzce'de bazı vatandaşlar depremin ardından evlerine giremiyor

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor.

Cem Ali Kuş, Zafer Göder   | 17.11.2021
Düzce'de bazı vatandaşlar depremin ardından evlerine giremiyor Fotoğraf: Cem Ali Kuş / AA

Düzce

Merkez Cedidiye ve Azmimilli mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, depremin ardından sokağa çıktı.

Ateş yakan ve dua eden vatandaşlar, tedbir amacıyla geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor.

Azmimilli Mahallesi Muhtarı Hakan Altındağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'ni de yaşadıklarını dile getiren Altındağ, tedbir amaçlı evlere girmediklerini söyledi.

Altındağ, vatandaşları sakinliklerini korumaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

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