Dolar
30.32
Euro
32.94
Altın
2,018.53
ETH/USDT
2,278.40
BTC/USDT
42,432.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Göksel Cüneyt İğde, Murat Ataseven, Emre Ayvaz  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor Fotoğraf: Davut Genç/AA

Düzce

Düzce'de 3 gündür devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı, rakımları 930 ila 1280 metre arasında yer alan Yeşiltepe, Dipsizgöl, Bıçkıyanı ve Yeniyurt köylerinde kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı köylerde Özel İdare ekipleri iş makineleriyle küreme çalışması yaparken, köylüler de ev, ahır ve iş yerlerinin önünde biriken karı küreklerle temizliyor.

Bölgede besicilikle geçimini sağlayan vatandaşlar ise istifledikleri saman balyalarını yağışın neden olduğu zorlu şartlarda ahırlarına getiriyor.

Gölyaka ilçesinin, Kardüz Yaylası başta olmak üzere yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

Öte yandan, Sakarya kent merkezinde devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı ile Hendek'te bulunan 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası ve Mahallesi de beyaz örtüyle kaplandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü bile yoktur
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
Malatya'daki deprem konutlarının yol yapım çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı

Muş'ta karla kaplı stadı taraftarlar ve kurum personeli temizledi

Iğdır'ın dağ köyleri ve yüksek kesimleri beyaza büründü

Iğdır'ın dağ köyleri ve yüksek kesimleri beyaza büründü
Başkentte kar yağışı etkili oldu

Başkentte kar yağışı etkili oldu
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet