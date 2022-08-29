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Düzce ve Bolu yaylaları doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor

Düzce ve Bolu sınırlarında bulunan Pürenli ve Balıklı yaylaları, yemyeşil doğası, temiz havası ve gölleriyle eşsiz manzaralar sunuyor.

Ömer Ürer, Mehmet Emin Gürbüz   | 29.08.2022
Düzce ve Bolu yaylaları doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor Fotoğraf: Ömer Ürer - AA

Düzce

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehir arasında yer alan Düzce'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve bir kısmı Bolu sınırlarında bulunan 1400 rakımlı Pürenli ile Gölyaka ilçesindeki Balıklı yaylaları, kamp yasağı olduğu için az sayıda günübirlik ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yeşilin birçok tonunu bünyesinde barındıran yaylalar, doğası ve gölleriyle misafirlerine kartpostallık manzaralar sunuyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen yaylalarda zaman zaman yaz yağmurları ve sis de etkili oluyor.

Koyun sürüleriyle şenlenen yaylalar, daha fazla doğa tutkununu ağırlamayı bekliyor.

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