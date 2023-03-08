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Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, depremzede öğrenciyle yaşadığı diyalog nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, depremzede öğrenciyle arasında geçen ve sosyal medyada yer alan diyalog nedeniyle bir öğretim görevlisinin görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Ömer Ürer  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, depremzede öğrenciyle yaşadığı diyalog nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Bir öğrencimizle öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği anlaşılan ve tasvip etmemiz mümkün olmayan diyalog sebebiyle ilgili öğretim üyesi hakkında Rektörlüğümüz tarafından soruşturma başlatılarak görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

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