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Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce'de yaşanan depremin ardından Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 24.11.2022
Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 milyon lira kaynak aktarıldı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Düzce'de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelerdeki tespit çalışmaları tamamlanana kadar ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına toplam 1 milyon lira kaynak aktardık."

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