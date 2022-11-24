Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 milyon lira kaynak aktarıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce'de yaşanan depremin ardından Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Yaralarımızı birlikte sarıyoruz.— Derya Yanık (@deryayanikashb) November 24, 2022
Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelerdeki tespit çalışmaları tamamlanana kadar ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na toplam 1 Milyon TL kaynak aktardık.#BirlikteGüçlüyüz
"Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Düzce'de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelerdeki tespit çalışmaları tamamlanana kadar ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına toplam 1 milyon lira kaynak aktardık."