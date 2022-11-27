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Düzce Belediye Başkanı Özlü: Hasarsız evinizde kalmaktan korkmayın

Düzce Belediye Başkanı Özlü, depremin ardından yetkililer tarafından "hasarsız" olarak tespit edilen evlerde kalınabileceğini bildirdi.

Ömer Ürer   | 27.11.2022
Düzce Belediye Başkanı Özlü: Hasarsız evinizde kalmaktan korkmayın

Düzce

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Düzceli kardeşlerim, eviniz devletin hasar tespit ekipleri tarafından 'hasarsız' olarak tespit edilmiş ise lütfen çadıra çıkmayın, çadırda kalmayın. Hasarsız evinizde kalmaktan korkmayın. Devletimizin mühendis ve teknikerlerinin tespitlerine güvenin."

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