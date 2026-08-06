Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan ve dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi olan Bahama bayraklı "Saipem 7000", Karadeniz'den giriş yaptığı İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamladı.

Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan ve dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi olan Bahama bayraklı "Saipem 7000", Karadeniz'den giriş yaptığı İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen geçiş nedeniyle, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

198 metre uzunluğundaki gemi, köprülerin altından geçebilmek için tanklarını deniz suyuyla doldurarak alçaldı ve vinç kulelerini yatırdı. Normalde 135 metre olan platformun yüksekliği, geçiş sırasında yaklaşık 57 metreye düşürüldü.

"Saipem 7000", Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler ve kılavuz kaptanlar eşliğinde güvenlik önlemleri altında Boğaz'dan geçiş yaptı.

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Geminin geçişini tamamlamasının ardından çift yönlü olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yeniden açıldı.

Daha önce Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşınan "Mavi Akım Projesi" kapsamında Karadeniz'de görev yapan gemi, yaklaşık 2 bin 150 metre derinlikte boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı.

[1/15] Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi 'Saipem 7000' İstanbul Boğazı'nda görüntülendi. [2/15] [3/15] [4/15] [5/15] [6/15] [7/15] [8/15] [9/15] [10/15] [11/15] [12/15] [13/15] [14/15] [15/15] × [1/15] Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi 'Saipem 7000' İstanbul Boğazı'nda görüntülendi. [2/15] [3/15] [4/15] [5/15] [6/15] [7/15] [8/15] [9/15] [10/15] [11/15] [12/15] [13/15] [14/15] [15/15]

2 bin metreden daha derin sularda boru döşeme kapasitesine sahip olan ve 725 kişiye kadar personel barındırabilen "Saipem 7000", uluslararası denizcilik faaliyetlerini sürdürüyor.