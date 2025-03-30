Dünyada Ramazan Bayramı kutlanıyor
Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutluyor.
Ankara
Azerbaycan
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve diğer illerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Başkent Bakü'de başta Türk Şehitliği, İlahiyat, Haydar, Tezepir camileri ile Gök Mescit, sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlarla doldu.
Camilerde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını avlularda ve bahçelerde eda etti. Vatandaşlar, namaz sonrası cami çıkışında bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir mesaj yayımlayarak, halkın bayramını kutladı.
Azerbaycan'da bayram gelenekleri
Ramazan Bayramı'nda, Azerbaycan'da da diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi akraba ve yakınlara bayram ziyaretleri yapılıyor.
Mezarlıkların ziyaret edilmesi ve kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okunması da gelenekler arasında bulunuyor.
Azerbaycan'da "kara bayram" ismi verilen gelenek de yaşatılıyor. Bu geleneğe göre iki Ramazan Bayramı arasında vefat eden akrabaların evleri ziyaret ediliyor. Son bir yılda yakınlarını kaybedenlerin evlerinde taziye sofraları kuruluyor.
Kırgızistan
Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yerel saatle 05.00'te toplanmaya başladı.
Şehir merkezindeki Mahmud Kaşgari Camisi'ne gelenler, cami ve avlusunu doldurdu.
İmam İlyaz Abdulayev, "Dinde Bayramın Anlamı" konulu vaaz verdikten sonra saat 07.40'ta bayram namazını kıldırdı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yayımladığı mesajda, halkın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Bu yıl ramazan ayında atalarının aşıladığı merhamet ve şefkatin daha da belirginleştiğini belirten Caparov, "İnsanlar, yaşlarına bakmaksızın ağır hasta çocukları iyileştirebilecek pahalı ilaçlara ihtiyaç duyanlara yardım eli uzattılar. Bu, halkımızın tüm dünya nezdinde birlik ve beraberliğinin bir kez daha kanıtı oldu." ifadelerini kullandı.
Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu da mesajında, "Bu mübarek ay, ülkemizin bütünlüğünü ve milletimizin birliğini güçlendirmeye katkı sağlayan güzel işler ve başarılarla hafızalarımızda kalacaktır." ifadesine yer verdi.
Gürcistan
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Müslümanlar, bayram namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.
Müslümanlar, sabahın erken saatlerinden itibaren camiyi doldurdu.
Tiflis'te yaşayan, eğitim alan veya başkente turist olarak gelen farklı etnik kökenlerden Müslümanlar, caminin önündeki sokağı da doldurdu.
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl vaazında, bayramın Müslümanlara mutluluk verdiğini ifade etti.
Bugün dünyanın farklı noktalarında savaş ve çatışmaların yaşandığını belirten Göl, "Başta Gazze olmak üzere gözyaşı ve kanın durduğu, barış ve huzur içerisinde insanların özgürce yaşadığı bir dünyayı temenni ediyoruz." dedi.
Bayram namazını Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov kıldırdı.
İsveç
İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de bayram namazını kıldı.
Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı bayram namazında yoğunluk nedeniyle cemaatin bir kısmı namazlarını caminin dışında eda etti.
Namaz öncesinde vaaz veren Fittja Ulu Cami Görevlisi Osman Doğan, küslüklerin, dargınlıkların bayramda son bulması gerektiğini vurguladı.
Toplumsal birliğin önemine işaret eden Doğan "Manevi yücelme, tevazu ve bağışlama arayışının insanlık ve ahlakın korunması yolunda yeni bir güç bulacağını umut ediyorum." ifadesini kullandı.
Namazın ardından bayramlaşan cemaate, cami yönetimince ikramlarda bulunuldu.
Almanya
Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Berlin'de DİTİB'e bağlı Şehitlik Camisi'nde kılınan namaza Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı katıldı.
Büyükelçi Turan, "Almanya'daki toplumumuzun Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." dedi.
Türk toplumunun ayırt edici bir hasleti haline gelen paylaşma kültürünün bir yansıması olarak bu anlamlı günlerin güzelliklerini dostlarla yaşamanın da önemli olduğuna işaret eden Turan, "Şüphesiz, bu güzel vesileler Alman dostlarımızın, esasen yabancı olmadıkları kültürümüzü daha yakından tanımasına katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.
Büyükelçi Turan, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.
Köln'de cemaat camiye sığmadı
Köln'de DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde camiye sığmayan cemaat, namazlarını caminin dışında tahsis edilen yerlerde kıldı.
DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan bizlere veren el olmanın tarifsiz mutluluğunu, alan elin dualarıyla gönlümüzü zenginleştirmenin huzurunu yaşattı. Ramazan bize, bizi biz yapan kadim değerlerimizi, birlik ve beraberlik şuurumuzu, inananların tek vücut olma idrakini yeniden hatırlattı. Kur'an'ın kadrini kıymetini, Kur'anlı bir gecenin Kur'ansız bir ömürden daha hayırlı olduğunu öğretti. Ramazan, gelişiyle rahmet oldu, bereket verdi bize, huzur yaşattı hanelerimize. Ramazan gönül dünyamıza iyi geldi, iyileştirdi bizi, takvamızı, takviyemizi artırdı ve veda ederken de avuçlarımıza bayramı hediye bıraktı."
Ramazanda edinilen kazanımların ramazandan sonra rafa kaldırılmaması gerektiğini belirten Kuzey, şunları kaydetti:
"Bayramın manevi atmosferini fırsat bilerek aramızdaki dargınlıklara son vermeye çalışalım. Yaşlılarımızı ziyaret ederek veya telefonla arayarak hayır dualarını alalım. Çocuklarımızın yüzlerini güldürerek bayramın neşesini onlara yaşatalım. Dünyanın dört bir yanında zulüm gören, açlık çeken, savaşların pençesinde inim inim inleyen mazlum kardeşlerimizi de asla unutmayalım. Onların acılarını yüreğimizde hissedelim, dualarımızla onlara destek olalım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.