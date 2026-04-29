"Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze" temalı infografik yarışmasında AA grafikerleri iki ödül aldı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze" temalı infografik yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) grafikerleri 2 ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, insanlık tarihindeki soykırımlar ve kitlesel insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye genelinden katılım sağlandı.

Yüzlerce eserin başvurduğu yarışmada, çok aşamalı değerlendirme süreci sonunda 55 eser finale kaldı. Alanında uzman akademisyenler, tarihçiler ve tasarım profesyonellerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmede 15 eser ödüle layık görüldü.

Yarışmada, AA grafikerlerinden Kıdemli Grafiker Yasin Demirci "Ruanda Soykırımı" adlı çalışmasıyla birincilik, katılımcılardan Deniz Yılmaz "Hiroşima ve Nagazaki" konulu eseriyle ikincilik, AA Yardımcı Grafiker Bedirhan Demirel ise "Çerkes Soykırımı 1864" adlı çalışmasıyla üçüncülük ödülü kazandı, 12 eser ise Sergi Özel Ödülü'ne layık görülü

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, yarışmaya gösterilen yoğun ilginin toplumun vicdani duyarlılığını ve gençlerin farkındalığını ortaya koyduğunu belirterek, "Finale kalan ve ödül alan eserler, yalnızca sanatsal başarılarıyla değil, aynı zamanda insanlık tarihine ışık tutan güçlü anlatımlarıyla da dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.

Ödül kazanan eser sahiplerini kutlayan Yaşar, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ve yarışma sergisine fotoğraflarıyla katkı sunan Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Yarışmanın ödül töreni, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde 5 Mayıs Salı saat 14.00'te düzenlenecek.