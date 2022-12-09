DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim uygulamalarına son vermeliyiz
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Çevresel bozulmaya yol açan, güvensiz ve sağlıksız gıda olasılığını artıran, sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim uygulamalarına son vermeliyiz." dedi.
İstanbul
TRT World Forum 2022, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla bu yıl 6'ncı kez düzenleniyor.
Etkinlik kapsamında, TRT World sunucusu Maria Ramos'un moderatörlüğünü yaptığı "Dünyayı Beslemek: Kriz Zamanlarında Küresel Gıda Güvenliğini Sağlamak" başlıklı panelde gıda güvenliği konusu ele alındı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,, oturuma video mesajla katıldı. Ghebreyesus, küresel açlık krizinin 800 milyondan fazla insanı etkilediğini belirterek, bebeklerin, küçük çocukların, hamilelerin ve emziren kadınların bu durumdan en çok etkilenenler arasında yer aldığını söyledi.
DSÖ ve ortaklarının, temel sağlık hizmetleri sağladığını aktaran Ghebreyesus, "Uzun vadede, gıda sistemlerinde köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var. Çevresel bozulmaya yol açan, güvensiz ve sağlıksız gıda olasılığını artıran, sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim uygulamalarına son vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ise Rusya'nın Ukrayna'dan daha fazla tahılı olduğunu ancak çeşitli problemlerle karşılaştığını belirterek, Rus tahılları ve gübresi için olanakların sağlanması durumunda, gelecek sezonun da korunabileceğini umduklarını dile getirdi.
Eski BM Dünya Gıda Güvenliği Komitesi İcra Sekreteri Chris Hegadorn da gıda güvencesi olmayan 823 milyon insanın olduğunu aktararak, bu insanların günlük olarak sağlıklı ve besleyici yiyeceklere erişiminin olmadığını söyledi.
Manchester Üniversitesi'nden Mukesh Kapila ise gıdanın bir güvenlik meselesi olduğuna işaret ederek, bu nedenle, her hükümetin ve toplumun, gıdaya stratejik bir araç olarak bakmak zorunda kalacağını ifade etti.
"Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Çağında Değişen Paradigmalar" oturumu gerçekleştirildi
"Dünyayı Beslemek: Kriz Zamanlarında Küresel Gıda Güvenliğini Sağlamak" panelinin ardından, TRT World sunucusu Alican Ayanlar'ın moderatörlüğünü yaptığı "Teknolojik Üstünlük için Küresel Yarış: Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Çağında Değişen Paradigmalar" başlıklı panel gerçekleştirildi.
Dijital medya uzmanı Glen Gilmore, oturumda yaptığı konuşmada, yapay zekanın karar verme sürecini otomatikleştirdiğini ve bu teknolojinin kullanımının arttığını belirtti.
Araştırmacı Maurizio Geri ise teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlediğine dikkati çekerek, teknoloji devrimine anlam verilmesi gerektiğini ifade etti.
ICANN Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Baher Esmat da internetin teknik standartlara göre tasarlandığını ve inşa edildiğini belirterek, protokollerin cihazların, bilgisayarların ve ağların birbiriyle iletişim kurmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.