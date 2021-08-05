Dört bölgede sağanak bekleniyor
Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak öngörülüyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Trakya'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan ülke genelinde fırtına beklenmiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.