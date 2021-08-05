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Dört bölgede sağanak bekleniyor

Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak öngörülüyor.

Enes Duran   | 05.08.2021
Dört bölgede sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Trakya'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan ülke genelinde fırtına beklenmiyor.

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