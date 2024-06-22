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Dönüş yolundaki tatilcilerin Anadolu Otoyolu'ndan geçişleri sürüyor

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde trafik yer yer akıcı yoğun seyrediyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Göksel Cüneyt İğde, İbrahim Aktaş, Emre Ayvaz  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Dönüş yolundaki tatilcilerin Anadolu Otoyolu'ndan geçişleri sürüyor Fotoğraf: Emre Ayvaz/AA

Bolu

Memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücülerin bölgeden geçişleri sürüyor.

Otoyolun Bolu kesimi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Çaydurt, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde zaman zaman trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

Otoyolun Düzce kesimi İstanbul istikametinde Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri arasında akıcı yoğunluk görülüyor. Gümüşova rampaları ve Yongalık köyü mevkisinde zaman zaman araç yoğunluğu artıyor.

Sakarya ve Kocaeli'de otoyollarda trafik normal seyrinde

Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Sakarya ile Kocaeli kesimlerinde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Kocaeli'de D-100 kara yolunda da trafik normal seyrederken, D-605 kara yolunun Kandıra istikametinde sahillere gitmek isteyenler yer yer yoğunluğa neden oluyor.

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Dönüş yolundaki tatilcilerin Anadolu Otoyolu'ndan geçişleri sürüyor
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