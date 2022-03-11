Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu, Kato Dağı'nda nöbette
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Kato Dağı'nda, Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun Mehmetçik tarafından kullanıldığı görüntüleri paylaştı.
Ankara
STM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, rakımın 2 bin 950 metre, hava sıcaklığının eksi 25 derece ve kar kalınlığının 7 metre olduğu bilgisi verilirken, "Mehmetçiğimizin destan yazdığı Kato Dağı'nda, milli gururumuz Kargu vatan nöbetinde." ifadesi kullanıldı.
Mehmetçiğimizin destan yazdığı Kato Dağı'nda, milli gururumuz #KARGU vatan nöbetinde! 🇹🇷— STM🇹🇷 (@STMDefence) March 10, 2022
🚩Rakım: 2950 metre
🌡️ Hava sıcaklığı: -25 °C
❄️ Kar kalınlığı: 7 metre#STMSavunma #MilliMühendislik pic.twitter.com/KJ20E5tuMc
2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ve muharebe alanında kendisini kanıtlayan Kargu'nun ihracatına da başlanmıştı. Riskli yerlerde askerlerin bölgeye girmeden tehditleri tespit ederek etkisiz hale getirilmesinde görev alan Kargu, tek er tarafından taşınabilmesinin yanında platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkili oluyor. Gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen sistem, hassas vuruş kabiliyetine sahip bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.