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Donanmanın 'kalbinde' milli dönüşüm

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli yazılım çözümleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı platformlarda yaygınlaştırılıyor.

Göksel Yıldırım   | 17.06.2022
Donanmanın 'kalbinde' milli dönüşüm Kaynak: HAVELSAN

Ankara

Alınan bilgiye göre, AR-GE ve ürün geliştirme çalışmalarıyla son dönemde birçok platform ve sistemi güvenlik güçlerinin kullanımına sunan Türk savunma sanayisi, bunlarda kullanılan yazılım tabanlı çözümleri de millileştiriyor.

Bünyesinde geliştirilen yüksek teknoloji ve yazılımların yanı sıra savunma, güvenlik ve bilişim sektörlerinde teknoloji üreten ve iş ekosistemindeki firmaların çözüm ile ürünlerini de bir araya getiren HAVELSAN, bu çabada önemli bir yer tutuyor.

Yazılım yoğun sistemler konusunda faaliyet gösteren HAVELSAN, "komuta kontrol ve savunma teknolojileri" alanında bugüne kadar aralarında "Gemi Veri Dağıtım Sistemi"nin de bulunduğu birçok çözüm geliştirdi.

Yerli ve yabancı gemilerde görevde

Savaş gemileri, güvenli seyrüsefer yapmak ve diğer operasyonel görevlerini kesintisiz yerine getirebilmek için farklı sensör ve sistemlerden gelen verilerin alınmasına ve ilgili birimlere dağıtılmasına ihtiyaç duyuyor.

HAVELSAN Gemi Veri Dağıtım Sistemi de geminin güvenli seyir ve tüm harekat görevlerini kesintisiz yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan platform verilerini toplayarak, emniyet ve etkinlikle tüm alt sistemlere veriyi hızlı ve doğru şekilde dağıtan bir çözüm olarak geliştirildi. Sistem, sahip olduğu özellikler ve üstlendiği görev dolayısıyla geminin "kalbi" olarak görev yapıyor.

Büyük, orta ve küçük ölçekli askeri gemiler için özel olarak tasarlanan geminin "kalbi", sahip olduğu eşsiz özellikleri ve güvenilir yapısı ile seyir ve harekatın en temel unsuru olarak birçok yerli ve yabancı geminin veri dağıtım sistemi olarak görev yapıyor.

36 platformun "kalbi"

Son olarak Türk Deniz Kuvvetlerinin faal platformu TCG Kılıç hücumbotunda HAVELSAN Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS-K) kurulum ve montajı yapıldı, tüm testlerden başarıyla geçerek eksiksiz olarak teslim edildi.

Türk Deniz Kuvvetlerinin 46 platformu için tercih edilen ve 36 platform için teslimatı yapılan sistem, çok düşük arıza ve yüksek faaliyet oranıyla görevini sürdürüyor.

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