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Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Altınok, Gölbaşı Vilayet Evi’nde düzenlenen “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” programında konuşuyor
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Dominik Cumhuriyeti'nin 180. bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Dominik Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 180. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da konser düzenlendi.

Büşranur Koca  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Dominik Cumhuriyeti'nin 180. bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandı Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ile Ankara Resim ve Heykel Müzesi işbirliğiyle düzenlenen konsere, Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Murat Yıldırım, bazı ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki konserin öncesinde konuşan Büyükelçi Lora, Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasında geçmişe dayanan ve giderek güçlenen ilişkilerin bir göstergesi olan kültürel projenin düzenlenmesine katkıda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Murat Yıldırım'a teşekkür etti.

Ayrıca Büyükelçi Lora, konseri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle salondaki tüm kadınlara ithaf etti.

Yıldırım da Dominik Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 180. yıl dönümünü kutlayarak, "Etkinliğin, ülkelerimiz arasındaki kültürel ilişkilere, işbirliğimize, turizme katkı sağlayacağını umut ediyorum." dedi.

Konserde, dünyaca ünlü opera sanatçısı Nathalie Pena-Comas, viyolonsel sanatçısı Nicole Pena-Comas ve piyano sanatçısı Hugo Llanos Campos tanınmış eserleri icra etti.

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