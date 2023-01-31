Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ulaşımda aksamaya neden oluyor
Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.
Kütahya
Yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar dolayısıyla Domaniç-İnegöl kara yolunun 0-10'uncu kilometresi ve 12-24'üncü kilometresinde ağır vasıta trafiğine izin verilmiyor.
Trafik ekipleri, kara yolunu kullanan küçük araç sürücülerine uyarılarda bulunuyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.