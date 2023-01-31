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Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ulaşımda aksamaya neden oluyor

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.

Serdar Yiğit   | 31.01.2023
Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ulaşımda aksamaya neden oluyor

Kütahya

Yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar dolayısıyla Domaniç-İnegöl kara yolunun 0-10'uncu kilometresi ve 12-24'üncü kilometresinde ağır vasıta trafiğine izin verilmiyor.

Trafik ekipleri, kara yolunu kullanan küçük araç sürücülerine uyarılarda bulunuyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ulaşımda aksamaya neden oluyor
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