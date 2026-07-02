Dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama operasyonlarında 307 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik son bir ayda 45 ayrı operasyon düzenlendi.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Mersin, İstanbul, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Van ve Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 307 şüpheli yakalandı.

23 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin banka hesaplarında 5 Milyar 388 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş… pic.twitter.com/h2Hq4jD6VY — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 2, 2026

Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon lira işlem hacminin bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı ile dijital materyal, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz, altın, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.