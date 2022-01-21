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Doktor Ertan İskender'i bıçakla yaralayan sanığa 16 yıl 2 ay hapis cezası

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan hekim Ertan İskender'i bıçakla yaralayan Bayram Nargüner'e, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 16 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Serdar Açıl, Cemil Murat Budak   | 21.01.2022
Doktor Ertan İskender'i bıçakla yaralayan sanığa 16 yıl 2 ay hapis cezası

Ankara

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Nargüner, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada, tanıkların dinlenilmesinin ardından Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaası soruldu.

Savcı, iddianame doğrultusunda sanığın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı Özge Kalyoncu, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, suçun yaralama kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, hakaret suçuna ilişkin ise delil bulunmadığını öne sürdü.

Son sözü sorulan sanık Nargüner, "Pişmanım, keşke olmasaydı. Beraatimi istiyorum." dedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, herhangi bir indirim uygulamadan sanığa "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs"ten 15 yıl, "hakaret" suçundan ise 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Olay

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan hekim Ertan İskender, 27 Mayıs 2021'de hastası Bayram Nargüner'in bıçaklı saldırısına uğramış, eli ve belinden yaralanmıştı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nargüner hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, "hakaretten" ise 1'den 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Saldırı sonrasında psikolojik destek alan doktor Ertan İskender, hastaların tedavilerini uygulamakta zorlandığını belirterek görevinden istifa etmişti.

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