Dolar
26.91
Euro
29.72
Altın
1,958.83
ETH/USDT
1,864.30
BTC/USDT
29,280.00
BIST 100
6,638.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can için Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuruları internetten yapılabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvurularının, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-Şube aracılığıyla yapılabileceğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuruları internetten yapılabilecek

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda Türkiye İş Kurumu hizmetlerini dijital ortama taşımaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuru işlemlerini İŞKUR e-Şube üzerinden de gerçekleştirebilecekler." ifadelerini kullandı.

İŞKUR'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da başvurunun nasıl yapılacağı anlatıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman yangını çıktı
Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuruları internetten yapılabilecek
Adalet Bakanı Tunç: Toplum düzeninin esası adalettir
"Türkiye, savunma sanayi alanında artık takip eden değil takip edilen bir ülkedir"
Bursa'da "1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi" ilk yıkımla başladı

Benzer haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan, kısa çalışma ödeneği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan, kısa çalışma ödeneği açıklaması

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuruları internetten yapılabilecek

Bakan Işıkhan: Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme yollarıyla ülkemizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz

Batı Karadeniz'de selden etkilenen işveren ile sigortalıların prim ödemeleri bir yıla kadar ertelenebilecek

Batı Karadeniz'de selden etkilenen işveren ile sigortalıların prim ödemeleri bir yıla kadar ertelenebilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet