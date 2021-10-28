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Doğu'da 4 ilin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadadolu bölgesindeki Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

Sagip Sezginer   | 28.10.2021
Doğu'da 4 ilin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede Erzurum ve Erzincan ile Ağrı'da yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, bu iller ile Kars'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ile buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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