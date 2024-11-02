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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Mardin'in güneyi ve Şırnak'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak; Batman, Siirt, Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunun yüksek ve dağlık kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

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