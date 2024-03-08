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Doğu ve Güneydoğu Anadolu için sağanak ve kar uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve kar bekleniyor.

Barış Kılıç  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için sağanak ve kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Bingöl çevreleri ile Mardin'in batı, Batman'ın kuzey, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'nın doğusunda yerel kuvvetli yağış öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, genel olarak yağmur ve sağanak, zamanla sıcaklıkların düşmesiyle 1000 metre üzerindeki yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların sebep olabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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