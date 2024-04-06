Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli yağış görülecek.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara dikkatli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.