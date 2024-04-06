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Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli yağış görülecek.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara dikkatli olunması istendi.

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı
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