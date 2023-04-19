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Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Erzincan, Erzurum’un güney ve Ağrı’nın batı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısındaki illerde yarın gece saatlerinde, Şırnak, Siirt, Bitlis ve Ağrı'da cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Deprem bölgesindeki illerden Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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