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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde gece saatlere kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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