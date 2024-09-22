Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde gece saatlere kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.