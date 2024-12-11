Dolar
34.87
Euro
36.67
Altın
2,697.37
ETH/USDT
3,712.20
BTC/USDT
98,140.00
BIST 100
10,039.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bodo-Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Aspmyra Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Doğu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Doğu ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Esra Ağaçyetiştiren  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Doğu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak, Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanağın yanı sıra 1200 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde sağanak beklentisi

Batı Karadeniz'de beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve yer yer sağanak yağış öngörülüyor.

Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar bekleniyor. Kuvvetli yağışların perşembe günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde sel, su baskını, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, gelişebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'de esir tutulan Manisalı genç ailesine kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır

Benzer haberler

Doğu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Doğu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'den 11 ayda yapılan ihracat 1,5 milyar doları aştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet