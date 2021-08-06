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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de çok kuvvetli sağanak bekleniyor

Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce çevrelerinde yarın çok kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Enes Duran   | 06.08.2021
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de çok kuvvetli sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ile Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Güney Ege kıyılarında kuzeybatı, Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Niğde çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

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