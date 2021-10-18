Dolar
9.32
Euro
10.82
Altın
1,768.60
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,417.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Tuğba Yardımcı   | 18.10.2021
Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Trabzon

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla Giresun'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, zaman zaman şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Yağışın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 724 bin 323'e çıktı
Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Bolu'da "aşı olun" çağrısı
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar sürüyor
Trabzon'da TURKOVAC Faz-3 için gönüllülerin aşılanmasına başlandı
AB, 1 milyardan fazla Kovid-19 aşısı ihraç etti

Benzer haberler

Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Trabzon'da TURKOVAC Faz-3 için gönüllülerin aşılanmasına başlandı

Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli: Zirveyi korumak istiyorum

Sudanlı Aisha Trabzon'a gelin geldi

Sudanlı Aisha Trabzon'a gelin geldi
Trabzon'da 'TURKOVAC' için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak

Trabzon'da 'TURKOVAC' için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak
'Kirli' ile sahibinin kurduğu bağ şaşırtıyor

'Kirli' ile sahibinin kurduğu bağ şaşırtıyor