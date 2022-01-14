Dolar
13.54
Euro
15.49
Altın
1,824.96
ETH/USDT
3,220.00
BTC/USDT
42,210.00
BIST 100
2,054.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erzurum’da "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konferansında konuşuyor.
logo
Gündem

Doğu Karadeniz'de yarın yoğun kar bekleniyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Tuğba Yardımcı   | 14.01.2022
Doğu Karadeniz'de yarın yoğun kar bekleniyor Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Trabzon

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağının tahmin edildiği vurgulandı.

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin de beklendiğine işaret edilen açıklamada, yoğun kar yağışının bölgede 17 Ocak sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği aktarıldı.

Açıklamada, buzlanma, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan Kovid-19 tedavisinde Amerikan ilaç firması Merck'in ilacını kullanacak
Kovid-19, gebeliğin son döneminde bebekler için 4 kat daha ölümcül
Almanya’da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Spor ve vitaminlere güvenen Kovid-19 hastasının 'aşı' pişmanlığı
DSÖ, Kovid-19 tedavisinde 2 eklem iltihabı ilacının kullanımını tavsiye etti

Benzer haberler

Doğu Karadeniz'de yarın yoğun kar bekleniyor

Doğu Karadeniz'de yarın yoğun kar bekleniyor

Yeni Zigana Tüneli'nde ışık göründü

Geçen yıl 120 ülkeye Türk çayı satıldı

Yeni Zigana Tüneli'nde ışık bugün görünecek

Yeni Zigana Tüneli'nde ışık bugün görünecek
Trabzon'dan 2021 yılında 1 milyar 184 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirildi

Trabzon'dan 2021 yılında 1 milyar 184 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirildi
Trabzon'da 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin özel gösterimi yapıldı

Trabzon'da 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin özel gösterimi yapıldı