Euro
10.12
Dolar
8.59
BIST 100
1,351.59
Altın
1,805.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP ve CHP arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programı düzenleniyor. Hacılar Kabe’de tavaf ibadetinde bulunuyor
logo
Gündem

Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Arife Yıldız Ünal   | 21.07.2021
Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Ankara

Doğu Karadeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Trabzon'un doğusunda kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak 23 Temmuz Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor
Kovid-19 testlerinde pozitiflik oranı son 10 günde yaklaşık 2 kat arttı
Hindistan'da son 24 saatte 42 bin 15 Kovid-19 vakası belirlendi
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
DSÖ Genel Direktörü'nden 'Tokyo'da sıfır Kovid-19 riski mümkün değil' vurgusu

Benzer haberler

Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Kurban Bayramı'nda hava ülke genelinde sıcak olacak

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbul'da sıcaklıklar artacak

İstanbul'da sıcaklıklar artacak

Türkiye'nin genelinde sıcaklıklar artıyor

Türkiye'nin genelinde sıcaklıklar artıyor
Son yılların en sıcak haziranlarından biri yaşandı

Son yılların en sıcak haziranlarından biri yaşandı