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Doğu Karadeniz ve doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz ve doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Doğu Karadeniz ve doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren Şanlıurfa'nın kuzeydoğusu, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Batman, Van'ın kuzeybatısı, Siirt'in kuzeyi, Ağrı ile Iğdır'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinde itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısıyla Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

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